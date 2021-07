Brudziński: Kaczyński ma się znakomicie i poprowadzi nas do zwycięstwa

- Jarosław Kaczyński ma się znakomicie i poprowadzi nas do zwycięstwa - stwierdził Joachim Brudziński z PiS w wywiadzie dla radiowej Trójki.

W sobotę miał miejsce kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym Jarosław Kaczyński ponownie został wybrany prezesem partii. Kaczyński zadeklarował jednak, że to jego ostatnia kadencja na stanowisku prezesa PiS.

- Już na początku lat dziewięćdziesiątych słyszałem, że (Jarosław Kaczyński - red.) jest politykiem, chociaż był czterdziestolatkiem, starym, wypalonym, że należy go odsunąć, znaleźć następcę. Bogu dzięki mamy rok 2021, czyli minęło już kilkadziesiąt lat, Jarosław Kaczyński jest niekwestionowanym liderem, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale Zjednoczonej Prawicy. Przed nami bardzo trudny czas do wyborów w 2023 roku dwa lata. Naprawdę wybraliśmy prezesa, dosłownie kilka dni temu - mówił Brudziński.

- Jarosław Kaczyński ma się znakomicie. Uzyskał bardzo silny mandat delegatów PiS i będzie nas prowadził, wierzę w to głęboko, do kolejnego zwycięstwa w 2023 roku, o ile moim koleżankom i kolegom, naszym działaczom, jak to mówią popularnie młodzi ludzie, nie zerwie beretki - ocenił.

- Jeżeli wsłuchamy się w te głosy, które Jarosław Kaczyński skierował do nas na kongresie, jeżeli nie pójdziemy drogą późnego AWS, późnego SLD, późnej PO, to mamy szansę, dzięki takim programom jak Polski Ład, dzięki pracy klubu parlamentarnego, dzięki pracy rządu Mateusza Morawieckiego, żeby w 2023 roku wygrać. Ale pod jednym warunkiem. Że nie będziemy zajmować się sobą, tylko zajmiemy się sprawami Polaków - skonkludował europoseł PiS.

