Brazylijski książę ostro krytykuje dokument Synodu Amazońskiego

Kościół natomiast „ma obowiązek zachować wartości moralne i przygotować dusze na niebo. A duchowieństwo powinno interweniować w sfery doczesne i przyrodzone wówczas, kiedy odnosi się to do wiary i zasad moralnych”.

Odnosząc się do fragmentu mówiącego o Amazonii jako „miejsca cierpienia i przemocy”, książę Bertrand podkreślił: „Amazonia to las. Las nie cierpi. Jest to jednak część wizji panteistycznej, która twierdzi, że las może cierpieć, ponieważ przyroda to Matka Natura albo Pachamama, albo cokolwiek innego”.