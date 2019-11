Brawo! Prof. Ryszard Legutko w obronie Polski i prawdy historycznej w PE!

Film ma za zadanie pokazać kompleksowo całą drogę raportów dotyczących Auschwitz i innych obozów. Od zebrania informacji w obozie, aż po dotarcie do odbiorców w Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach.

Grypsy wychodzące za druty przejmowały łączniczki i partyzanci struktur Polskiego Państwa Podziemnego z miejscowości i lasów wokół obozu. Rząd Polski je odbierał, następnie były one rozszyfrowywane przez konkretne służby, tłumaczone oraz przekazywane odpowiednim instytucjom Wielkiej Brytanii. Niestety, ogromny wysiłek Polskiego Państwa Podziemnego przy zbieraniu i przekazywaniu informacji nie został w pełni wykorzystany. Do 1943 Alianci cenzurowali te informacje i bardzo niechętnie do nich podchodzili. Później również nie decydowano się na pomoc.