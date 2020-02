Brawo Polska: Znakomite wyniki handlu zagranicznego

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 12.2.20 8:19

Tylko co ma docierać do tych totalsów?

To, że niby polityka PiS wspomaga gospodarkę, eksport?

Prawda niestety jest odwrotna.

Generalnie wzrost gospodarki buduje się na konsumpcji, eksporcie oraz inwestowaniu.

PiS w swojej polityce gospodarczej wsparł jedynie konsumpcję. Zrobił to kosztem podatników, przedsiębiorców oraz finansowanej z budżetu służby zdrowia, edukacji itp. Zrobił to zresztą niesprawiedliwie dając 500+ również bogatym.

A eksport to tylko ciężka praca przedsiębiorców.

Przedsiębiorców którym polityka PiS bardziej przeszkadza niż pomaga.

Sam jestem producentem i eksporterem. Sprzedaję do UE i do USA. Widzę jakie właśnie zapłaciłem ZUSy, widzę jak pogorszyło się księgowanie, widzę jak idą sprawy w sądach (mam 2 które trwają ponad rok), widzę jaskie podatki płacę, widzę jak wyglądają kontrole US.

Za PiS jest dużo gorzej.

Chwalenie się wynikami przez tę ekipę, która jedzie na pracy poprzedników to świństwo.