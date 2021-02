Brawo Polska: Polacy z aprobatą o polskiej szczepionce

Polacy chcą, aby Polska podjęła próbę produkcji własnej szczepionki przeciw COVID-19. W badaniu przeprowadzonym przez Social Changes dla portalu wPolityce.pl opowiedziało się za tym aż 58 proc. respondentów.

- „Czy według Pani/Pana Polska powinna zainwestować w opracowanie własnej szczepionki przeciwko COVID-19?”

- to pytanie, które zadano respondentom.

Twierdząco odpowiedziało 58 proc. z nich. Przeciw pracom nad polską szczepionką jest 23 proc. badanych. 19 proc. nie ma zdania na ten temat.

Z największą aprobatą do prac nad polskim preparatem podchodzą wyborcy Zjednoczonej Prawicy. Najbardziej niechętni są natomiast wyborcy Szymona Hołowni.

Nad polską szczepionką przeciw COVID-19 pracuje zespół naukowców pod kierownictwem prof. Tomasza Ciacha z Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Naukowiec wskazuje, że wypracowanie własnego preparatu to kwestia bezpieczeństwa farmaceutycznego. Zwraca uwagę, że może się okazać, iż podobnie jak w przypadku grypy, przeciw koronawirusowi szczepić się będzie trzeba co jakiś czas. Wówczas tym ważniejszy okaże się dostęp do własnej szczepionki.

kak/wPolityce.pl