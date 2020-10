Brawo Polska! Kibice w całej Polsce bronią kościołów: Szczecin, Częstochowa, Gdańsk, Chełm, Jasło, Andrychów, Ząbki, Chełmża

Po wydarzeniach mających na celu bezczelne i bezprecedensowe profanacje i niszczenie miejsc kultu oraz pamięci narodowej w Polsce powstają oddolne ruchy broniące kościołów. Powołano już Straż Narodową, działają Kluby „Gazety Polskiej”, ale też działają kibicie, na których Kościół i Polska zawsze mogą liczyć.

Nie będziemy akceptować bezczeszczenia miejsc pamięci, murali czy kościołów. Nic to w Waszej walce nie pomoże, przynieść może jedynie skutek odwrotny do zamierzonego, gdyż dla wielu Polaków, w tym Waszych bliskich, są to ważne symbole w życiu – piszą fani Pogoni Szczecin.

Z wielu stron kibicowskiej Polski poszedł już przekaz pod którym podpisujemy się rękoma i nogami. Drogie kobiety, pamiętajcie o tym, że nie występujemy przeciwko Wam, występujemy przeciwko lewackiej zarazie, która chce zbić kapitał na Waszych protestach. Która chce >>przypomnieć<< o sobie, zza Waszych pleców niszcząc symbole narodowe, pomniki czy kościoły. Na to naszej zgody jak widać nie będzie. W kilkadziesiąt osób zebrani jesteśmy cały wczorajszy wieczór w różnych częściach miasta – piszą z kolei Dolcana Ząbki, którzy patrolują miasto.

Kibice Legii z Chełmży natomiast tak wyjaśniają:

Walczcie, manifestujcie macie do tego prawo, ale zostawcie w spokoju pomniki, zabytki, kościoły i wszystkie inne miejsca, które nic w tym wszystkim nie zawiniły, a dla innych ludzi odgrywają nierzadko bardzo ważną rolę w życiu

W całej Polsce do akcji włącza się coraz więcej klubów i kibiców.

Kibice Unii Tarnów dzisiejszego wieczoru zebrali się pod katedrą w Tarnowie w celu ochronienia przed dewastacją Katedry i pomnika Jana Pawła II.



foto: Elita Tarnowa / https://t.co/dBNK8IPhAR pic.twitter.com/x57l2WCCCs — Avanti (@Avanti_1989) October 26, 2020

Szturm lewackich barbarzyńców na kościół św. Aleksandra w Warszawie odparty! W decydującym momencie #StrażNarodowa otrzymały solidne wsparcie ze strony kibiców Legii Warszawa. pic.twitter.com/skmunqf56R — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) October 26, 2020

"Ręce precz od Kościoła" krzyczą Kibice #LechPoznan Manifestacja neomarksistów wycofała się z #OstrówTumski Brawo Panowie!!! pic.twitter.com/AKrSO9sNP1 — ForfiterPolityczny #BabiesLivesMatter (@ForfiterP) October 26, 2020

Nic lepszego dzisiaj nie zobaczycie 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Jt0K5O434P — PrawyPopulista🇵🇱 (@PrawaStronaa) October 26, 2020

mp/gazeta polska/twitter