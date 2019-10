Braun a Rosja. Dr Targalski wyjaśnia, na czym polega problem

oficer LWP 30.10.19 21:03

rozkaz to rozkaz, Targalski jak przystało na wiernego żołnierza propagandy PIS wykonuje go zażarcie bez zadawania zbędnych pytań, masońska loża żydowska Chabad Lubawicz (żydowski agent Mosadu Daniels) nienawidzi Konfederacji więc przy pomocy lokalnego pisowskiego żydostwa zwalcza to ugrupowanie a siły do dalszego działania takim kacykom partyjnym jak Targalski dostarczył nowy zwierzchnik nad Polską z ramienia Izraela nowy ambasador, który już pierwszego dnia dał żydkom z PIS sygnał co sądzi o dostaniu się Konfederacji do sejmu, konsekwencja tego jest jeszcze większa aktywność w zwalczaniu konfederacji, stała się jednak rzecz straszna od dnia 13.10.2019 PIS, Fronda , TVN, TVP nie nazywają ich już faszystami, nazistami ale tylko zwykłą ruską onucą, co się stało, że diaspora w USA zmieniła zdanie i nakazała zmienić narrację