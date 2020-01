Bp Miziński: Uroczystość Trzech Króli objawia Boga, który przyszedł do wszystkich

Obchodzona 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana potocznie świętem Trzech Króli to jedno z najstarszych świąt w Kościele. „Mędrcy szukający Chrystusa pokazują nam, że człowiek w życiu potrzebuje czegoś więcej niż tylko zaspokojenia podstawowych potrzeb. Człowiek szuka Emmanuela, zapowiadanego przez proroka Izajasza, Boga z nami, Boga bliskiego, który zniża się do nas i staje jednym z nas” – zaznaczył bp Artur Miziński.

Dodał, że Uroczystość Objawienia Pańskiego to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski tego dnia w naszych parafiach zanoszona jest do Boga modlitwa za misjonarzy i zbierane są ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. „Misjonarze niosą Dobrą Nowinę do każdego zakątka świata. Są współczesnymi Apostołami, którzy zwiastując Dobrą Nowinę, pomagają także w codziennym życiu tym, do których zostali posłani. Pamiętajmy o nich w modlitwie i wspierajmy ich pracę” – podkreślił bp Artur Miziński.