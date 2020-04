Borusewicz się miga, straszy i grozi dziennikarzom

J.P 19.4.20 13:22

Ależ oczywiście, że my jako kundle mamy dziennikarzy śledczych i raz na tydzień jakaś afera wychodzi na jaw.

Tyle że wy komunistyczne kundle trzymacie łapę na kur wizji i boicie się aby szambo prawilne nie wypłynęło i zeby nikt go nie wyczuł.

W zeszłym tygodniu zginęła tragicznie śledcza Polsatu, może masz jakąś teorię?



Ja najbardziej lubię działki które Morawiecki kupił od kościoła za pół darmo i czego nie ujął w swoim rozliczeniu :)

No świętej pamięci ministra środowiska który to za stodołe uważał budynek wart kilka samochodów które du pe Kaczyńskiemu na cmentarz wożą :)



