Boris Johnson: Ten wróg jest śmiertelny. Zmiana strategii

Firmy zostały zwolnione z opłat komunalnych, a dla małych i średnich przedsiębiorstw otwarto program grantowy.

"Tak, ten wróg jest śmiertelny, ale można go pokonać. Wiemy, że jeśli jako kraj będziemy postępować zgodnie z radami naukowców, to go pokonamy" - powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Przyznał, że jego kraj czekają "ciężkie miesiące", a skalę podejmowanych decyzji porównał do funkcjonowania rządu w czasie wojny.