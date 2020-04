Bezpieczeństwo lekowe Polski do odbudowy

W dobie globalizacji substancje czynne do produkcji leków były dostarczane do wielu krajów w Europie i na świecie z Chin i Indii. Tym samym kraje te zaprzestały własnego wytwarzania takich substancji, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lekowego tych państw. Podobna sytuacja może być również w Polsce oraz wielu krajach Unii Europejskiej, gdzie wielu producent ów zaprzestaje produkcji leków z uwago na brak surowca bazowego.