Benedykt XVI: Diakonat kobiet należy rozstrzygnąć decyzją doktrynalną

Sprawa diakonatu kobiet musi zostać rozstrzygnięta decyzją doktrynalną - pisze papież-emeryt, Benedykt XVI. W liście do Międzynarodowej Komisji Teologicznej wskazuje, że temat ten jak dotąd nie został przez Kościół jednoznacznie ujęty.

Papież-emeryt Benedykt XVI wysłał do Międzynarodowej Komisji Teologicznej list gratulacyjny z okazji 50-lecia jej istnienia. Komisja to organ doradczy Kongregacji Nauki Wiary. Obok wielu innych kwestii Benedykt XVI pochylił się nad sprawą diakonatu kobiet. W jednym z przypisów do listu napisał, że problem sakramentalnego diakonatu kobiet nie został przez Kościół katolicki rozstrzygnięty.

Benedykt XVI odwołuje się do dokumentu Kongregacji Nauki Wiary z 2003 roku, który zajmował się tą sprawą, bazując na badaniach Komisji. Uznano wówczas, że czysto historyczne podejście nie pozwala stwierdzić, czy taki diakonat jest dopuszczalny, czy też nie. Stąd, pisze Benedykt, potrzebna jest dzisiaj decyzja o charakterze doktrynalnym.

Przypomnijmy, że papież Jan Paweł II w Ordinatio sacerdotalis wykluczył możliwość dopuszczania kobiet do prezbiteriatu i episkopatu, ale nie wspomniał o diakonacie. Część teologów uważa, że nie musiał tego robić, bo sakrament święceń jest jeden, więc jeżeli kobiety nie mogą być prezbiterami ani biskupami, to również diakonisami. Przeciwnicy takiego ujęcia wskazują jednak, że Jan Paweł II świadomie nie pisał w Ordinatio sacerdotalis o diakonacie, a diakoni nie są wyświęcani do kapłaństwa, ale do posługi, stąd ich zdaniem temat jest otwarty. Benedykt XVI wydaje się uważać tak samo.

Papież Franciszek w 2016 roku powołał specjalną komisję ds. zbadania diakonatu kobiet. Komisja przyjęła perspektywę historyczną - i podobnie jak Kongregacja Nauki Wiary w 2003 roku nie doszła do jednoznacznych wniosków. O zajęcie się sprawą diakonatu kobiet poprosił papieża Franciszka Synod Amazoński. Głos Benedykta XVI to niejako kolejny apel, by tę sprawę raz na zawsze rozstrzygnąć.

els/pch24.pl