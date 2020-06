Beata Szydło: Prezydent Andrzej Duda może wygrać w I turze. To nasze zadanie!

Emilia.. 14.6.20 21:11

Czytając tu wiele wpisów na temat P. Beaty Szydło i Jej rodziny, poszperałam trochę w sieci!



OTÓŻ OKAZAŁO SIĘ, TO ZWYKŁĄ INSYNUACJĄ! TO JEST ATAK NA P..SZYDŁO I JEJ RODZINĘ! NIE MA NA TO ŻADNYCH DOWODÓW!

CELOWO JEST PO TO, ABY JĄ ZNIESŁAWIĆ! P. SZYDŁO MAJĄ 2 SYNÓW!

ŻADEN Z NICH NIE MA DZIECI!

PLOTKA, KTÓRA UKAZAŁA SIĘ W SIECI, ŻE KSIĄDZ MA DZIECKO, ZOSTAŁA SZYBKO WYCOFANA W SIECI !



W TEJ SPRAWIE ZŁOŻYŁ OŚWIADCZENIE PRAWNIK Z KANCELARII PRAWNEJ, ZAPEWNIAJĄC KATEGORYCZNIE, ŻE TO NIE JEST PRAWDĄ !!!!!



W takiej sytuacji, gdy TO JEST KŁAMSTWEM, jeżeli ktoś chce być posądzony o zniesławienie tych osób, to może sobie porządnie za to nagrabić!

To jest świadome SZKALOWANIE I BARDZO KARALNE !