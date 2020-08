Australia zamówiła szczepionki na COVID-19 z komórek abortowanych dzieci

Rząd Australii zamówił 25 mln dawek produkowanej w Wielkiej Brytanii szczepionki na koronawirusa, do której wytworzenia użyto komórek abortowanych dzieci. Przeciwko szczepionką stanowczo protestują przedstawiciele Kościoła katolickiego, prawosławnego i anglikańskiego.

Katoliccy, prawosławni i anglikańscy biskupi wezwali premiera Australii Scotta Morrisona do ponownego rozważenia przyjętej umowy. Podkreślają, że w żaden sposób nie sprzeciwiają się szczepionce na koronawirusa jako takiej, ale głęboko niemoralnym jest wykorzystywanie do jej produkcji komórek zamordowanych dzieci. Apelują również do wiernych, aby odmówili przyjęcia szczepionki, nawet jeśli nie będzie innej alternatywy.

Jednak zdaniem australijskiego rządu sposób produkcji nowej szczepionki nie budzi żadnych „kontrowersji etycznych”. Wiceminister zdrowia Australii podkreśla, że w jego ocenie wykorzystywanie komórek pochodzących z aborcji jest „powszechną praktyką w świecie medycznym”.

kak/vaticannews.va, wPolityce.pl