Australia: długoletnie więzienie i grzywny za powrót do kraju z Indii

W związku z rozwojem indyjskiego wariantu koronawirusa rząd Australii wprowadził już zakaz wszelkich lotów z Indii do Australii, włącznie z lotami repatriacyjnymi. Zgodnie z nową decyzją rządu za powrót do kraju z Indii grozi 5 lat więzienia i ogromne grzywny.

Australijskie ministerstwo zdrowia powiedziało, że decyzja została podjęta "w oparciu o stosunek osób znajdujących się na kwarantannie w związku z zarażeniem covid-19 w Indiach".

W Indiach znajduje się obecnie około 9 tys. Australijczyków, z czego 600 z nich jest zakwalifikowanych jako osoby narażone na zakażenie koronawirusem.

Australijskie media donoszą, że to pierwszy taki przypadek w historii, kiedy Australijczykom grozi odpowiedzialność karna za powrót do ojczyzny.

- Nasze rodziny dosłownie giną w Indiach... nie mieć absolutnie żadnej możliwości zabrania ich do kraju - to porzucenie - powiedział dr Vyom Sharmer dla australijskiej telewizji ABC.

From Monday, anyone who has been in India within 14 days of their intended arrival date in Australia will be banned from entering the country.

Failing to comply with the new ruling could result in a five-year jail sentence, an A$66,000 (£37,000) fine, or both. The decision will be reviewed on 15 May, the health ministry said.