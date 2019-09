Artyści i celebryci: Nie świruj! Idź na wybory

"Nie są w stanie stwierdzić, co jest prawdą, a co nie. Może to odsuwa ich od podejmowania jakichkolwiek decyzji, więc ja uważam, że taką prostą formą jest po prostu zatrzymać się, poklepać ich po ramieniu i powiedzieć: „słuchaj, nie świruj, idź na wybory”. Jak obserwowałem młodych ludzi na przykład w autobusie i widziałem, jak oni szybko przeglądają te zdjęcia, to pomyślałem, że ruchoma rzecz może ich na dłużej zatrzymać i to będzie jakoś tak bardziej atakujące, a o to w tym chodzi"-tłumaczy w rozmowie z TOK FM inicjator akcji.