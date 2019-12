Antoni Macierewicz: Siły czerpiemy z Chrystusa

– To jest najważniejsze – rzeczywistość chrześcijańska. My jesteśmy ludźmi wierzącymi. Na co dzień działamy w codziennej rzeczywistości, tej materialnej, tej praktycznej, tej światowej, ale działamy po to, by przekształcać ją zgodnie z naszą wiarą, zgodnie z wiarą chrześcijańską. Dotyczy to nie tylko każdego naszego działania, ale dotyczy to także polityki. Polityka ma sens tylko wtedy, jeżeli jest zakorzeniona w całej wielkiej wierze chrześcijańskiej, w jej przesłaniu karzącemu przekształcać naszą rzeczywistość – podkreślił.

– To zwłaszcza teraz widać, kiedy dookoła stajemy się rzeczywiście jedną z niewielu wysp, które ciągle trwają i pogłębiają właśnie naszą chrześcijańską tożsamość, przekształcając rzeczywistość gospodarczą, społeczną i polityczną zgodnie ze wskazówkami, które przekazywał nam Chrystus. Staramy się to robić, bo to jest naszą powinnością. Za to powinniśmy być też wdzięczni Kościołowi. Za to powinniśmy być wdzięczni naszym przodkom. Tym, którzy – jak śpiewają bardowie – dumnie wyznawali wiarę w Boga: Żołnierzom Niezłomnym. Tym, którzy poszli do więzień, tym, którzy mimo represji przekazywali nam podstawowe prawdy wiary. To wszystko przy żłóbku, to wszystko przy choince, to wszystko w rodzinie wzajemnie sobie przypominamy, by wiedzieć, co mamy robić w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Stąd płynie nasza siła – wskazał Antoni Macierewicz.