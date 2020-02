Antoni Macierewicz: Musimy przesunąć obchody 10. rocznicy katastrofy w Smoleńsku

Macierewicz mówił też, że jest niezwykle trudne, by na miesiąc przed wyborami prezydenckimi polskie władze pojawiły się w samym Smoleńsku. W jego ocenie może to być pewna polityczna "pułapka". "Ale to jest decyzja pana prezydenta, ja nie chcę się w to mieszać" - wskazał Macierewicz. Jak mówi, rosyjski prezydent rozpętuje dziś przeciwko Polsce wielką falę nienawiści.