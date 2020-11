Anglia. Natychmiastowa interwencja episkopatu ws. raportu o nadużyciach seksualnych

Biskupi Anglii i Walii podjęli refleksję nad raportem niezależnej komisji śledczej (IICSA), która zbadała zjawisko seksualnego wykorzystywania dzieci w tamtejszym Kościele katolickim, w ciągu ostatnich 50 lat. Biskupi zaakceptowali zalecenia komisji, podjęto już pierwsze kroki nad ich wdrożeniem. „Dane są szokujące i przytłaczające. Zanosimy przed oblicze Boga naszą boleść i skruchę” – czytamy w oświadczeniu episkopatu.

Rozważaliśmy potrzebę ponownego dotarcia do tych, którzy są poranieni i okaleczeni. Zobowiązujemy się uważniej słuchać skrzywdzonych – napisali biskupi, prosząc o kontakt wszystkich, którzy doświadczyli molestowania seksualnego w Kościele bez względu na to, jak dawno miało to miejsce. „Zobowiązujemy się słuchać ich uważnie, z otwartym sercem i umysłem oraz wspierać ich w drodze do uzdrowienia”.

Przesłuchania komisji rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, mniej więcej w tym samym czasie episkopat zlecił niezależną lustrację swoich struktur i rozwiązań zabezpieczających Kościół Anglii i Walii przed nadużyciami. Kontrolę przeprowadził Ian Elliott, ekspert w tej dziedzinie, który pod tym kątem weryfikował już wiele innych instytucji na całym świecie.

Raport Elliotta proponuje szereg zaleceń naprawczych, które są zgodne z zaleceniami komisji IICSA. Jak informują biskupi: prace wdrożeniowe rozpoczęto natychmiast. Jednym z kluczowych zaleceń jest oparte na ustanowionych standardach podejście do ochrony dzieci i młodzieży, wraz z powołaniem organu krajowego, uprawnionego do audytu i nadzoru zarówno w diecezjach, jak i zakonach.

Biskupi podziękowali tym wszystkim, którzy starają się czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Kościele. „Dziś jednak bez wahania przyznajemy się do naszych błędów i braku odpowiedniej współpracy. Wyrażamy głęboki smutek i prosimy o wybaczenie, zwłaszcza ze strony ofiar. Potwierdzamy naszą determinację, aby uczynić kolejne kroki w dziedzinie opieki nad dziećmi i młodzieżą. W modlitwie zwracamy się do Chrystusa Dobrego Pasterza, źródła uzdrowienia i współczucia, prosząc, aby ten moment bolesnej prawdy stał się czasem łaski, gdy staramy się wypełniać powierzoną nam posługę w niezachwianej jedności celów” - napisali biskupi.

Vaticannews.va/Elżbieta Sobolewska-Farbotko – Wielka Brytania (Radio Bobola)