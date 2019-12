Andrzej Zybertowicz: Opozycja się zagalopowała - uderza w Państwo polskie

Wiesław Kaloryfer 16.12.19 12:34

Innego. Wcześniej sporne w zasadzie były dwie kwestie. Pierwsze to kwestia asesorów. ostatecznie TK uznał za niezgodne z Konstytucją orzekanie przez nich i wylecieli z sadów. Niedawno wrócili, ale ze mianami w zakresie ich powoływania, co te uchybienia konstytucyjne przynajmniej trochę zniwelowały. W kazdym razie ich orzekanie nie wywołuje juz jakis szczególnych kontrowersji. Druga sprawa to była kwestia delegowania sędziów do sądów wyższych instancji przez Ministra Sprawiedliwości. Tam było kilka wątpliwości, m. in. sytuacja czy delegacja była prawidłowa, kiedy zamiast ministra sprawiedliwości delegację podpisała upoważniona przez niego osoba.

Te sytuacje w porównaniu z sytuacją obecną mają wspólny mianownik - badana jest bowiem kwestia, czy osoba podpisująca się jako sędzia danego sądu ma prawidłowe umocowanie do takiego działania.