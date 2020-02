Andrzej Duda: Polexit? To kompletna bzdura

Saki Faki 3.2.20 8:50

Z wolskiego na polski: troszkę my się z tym cyrkiem w Brukseli zagalopowali, he, he, ale wybory idą, niech ciemny lud wierzy, jacy my to twarde nie som, niech janusz myśli, że pije harnasia na stojąco, nie na kolanach, he, he. Ale wyjście z Unii? Łolaboga!!! A dopłaty, a stołki?