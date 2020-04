Ambasador Georgette Mosbacher: W Polsce czuję się bezpieczniej niż w Nowym Jorku

man.of.Stagira 23.4.20 21:14





W okresie międzywojennym J. von Neumann trzykrotnie przyjeżdżał do Lwowa. Nie należał on do zwykłych turystów amerykańskich. Ten współtwórca koncepcji (obok A. Turinga) pierwszego na świecie komputera elektronicznego i ojciec głośnej teorii gier miał do spełnienia pewną misję, misję ‘brain drain’. Zjawił się na Kresach na polecenie Norberta Wienera, twórcy cybernetyki, który proponował Stefanowi Banachowi wyjazd na stałe do USA.



Podczas trzeciej wizyty von Neumanna – miała miejsce w lipcu 1937 roku – uczony lwowski spytał:



- Ile dolarów proponuje profesor Wiener?



- Oto… czek – odpowiedział zadowolony Amerykanin – na którym Wiener napisał jedynkę i poprosił, żeby dopisać tyle zer, ile pan uzna za stosowne.



Banach uśmiechnął się ironicznie i spojrzał na amerykańskiego kolegę przenikliwymi, niebieskimi oczami.



- To za m a ł a suma, aby opuścić Polskę… za m a ł a.



„Banach geniusz ze Lwowa”

Józef Kozielecki, wyd. Żak, s.11







