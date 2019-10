Ambasador broni dobrego imienia Polski. Nazwano go ,,podżegaczem na służbie PiS''

Jestem z Białegostoku 1.10.19 21:14

Takich ludzi trzeba we władzach, takich dyplomatów, prawdomównych dziennikarzy, uczciwych sędziów itd. Nie trzeba nam pucybutów berlińskich i moskiewskich. Trzeba nam ludzi którzy będą dbać o interes Polski i we wnątrz kraju i na tzw arenie międzynarodowej. Jest to wszak arena, i to taka jak za czasów pierwszych chrześcijan. Wokół dzikie zwierzęta a my w środku. Zacznijmy zachowywać się jak Ursus, a obronimy naszą Ligie( Pplskę)