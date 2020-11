Absolutne kuriozum! Dzieci na tarcze albo na czołgi? [Wideo]

To już sytuacja całkowicie kuriozalna i skandaliczna zarazem, kiedy zwolennicy aborcji i zabijania nienarodzonych dzieci promują się i robią tzw. „swit focie” z dziećmi podczas manifestacji. Dodatkowo urządzają coś na wzór sesji fotograficznej. Absolutny skandal i brak odpowiedzialności!

Na Placu Trzech Krzyży w Warszawie przymuszono nieświadome niczego maluchy do trzymania transparentów w „piorunkami” promującymi zabijanie innych dzieci, tyle że w łonach matek. W tym czasie odbywała się swoista i kuriozalna sesja fotograficzna. To jest absolutne kuriozum i skandal, a także bezczelność i brak odpowiedzialności rodziców, którzy wykorzystują w ten sposób własne pociechy.

Dlaczego dzieci są przymuszane do promocji zabijania dzieci nienarodzonych w łonach matek? Czy nie ma na to w polskim prawie jakiegoś paragrafu? Czy to oby na pewno jest legalne i zgodne z przepisami naszego porządku prawnego?

Jak można wciągać to dzieci, to chore 😠 — Małgosia (@ma_drza) November 2, 2020

A na wiosnę do pierwszej komunii 😂 — Michał Pe (@Penktauskas) November 2, 2020

mp/twitter