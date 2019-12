Abp Viganò niezwykle ostro o papieżu Franciszku

"Tragiczna historia tego nieudanego pontyfikatu postępuje naprzód poprzez kolejne niesamowite zwroty i zakręty. Nie mija nawet dzień: z wysokości najczcigodniejszego tronu najwyższy kapłan [ang. Supreme Pontifex] kontynuuje demontaż Stolicy Piotrowej, używając i nadużywając swojego najwyższego autorytetu, ale nie po to, by wyznawać, ale by zaprzeczać; nie po to, by utwierdzać, ale by wprowadzać błąd; nie po to, by łączyć, ale by dzielić; nie po to, by budować, ale by niszczyć. Herezje materialne, herezje formalne, bałwochwalstwo, przesądy wszelkiego rodzaju" - pisze abp Viganò.