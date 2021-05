Abp Skworc o handlu w niedzielę i sieci Kaufland: ,,Non possumus'' dla ,,zaciągu'' do pracy w Dniu Bożym

- Siewcami pokoju społecznego nie są ci, którzy omijając ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę, obowiązującą w pełni dopiero od wiosny 2020 r., dążą – nawet wbrew praktyce zachodnich krajów europejskich – do otwarcia centrów handlowych w niedziele pod pretekstem świadczenia usług pocztowych – powiedział podczas dzisiejszej homilii w trakcie pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich arp Skworc.



Jak dodał kapłan:

- Niemiecka sieć Kaufland już triumfalnie ogłosiła, że dołącza do firm handlowych, które wykorzystują furtkę o usługach pocztowych umożliwiającą sprzedaż również w niedziele niehandlowe.

Doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich gromadzi co roku setki a nawet tysiące wiernych, a Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat.

Jak dodał metropolita katowicki, wiele sieci sklepów wielkopowierzchniowych otrzymało status placówek pocztowych na podstawie umowy o współpracy z kontrolowaną przez PKN Orlen firmą "Ruch".

– Prawo należy znać nie po to, żeby tę wiedzę wykorzystywać do omijania prawa. Umowy społecznej dotyczącej wolnej od handlu niedzieli nie można lekceważyć i podważać, bo w ten sposób okazuje się lekceważenie dla prawa – powiedział abp Skworc.

- Beneficjentami wolnej niedzieli są nie tylko sprzedający i kasjerki. W zaopatrzeniu, transporcie, dystrybucji, logistyce zaangażowanych jest wielu tysięcy ludzi. Wszyscy oni i ich rodziny mają prawo do niedzielnego odpoczynku i świętowania – stwierdził duchowny.

- Kwestia pracy w niedzielę jest sprawdzianem z solidarności z tymi, którzy pracują i z ich rodzinami – podkreślił metropolita katowicki.



Jak dodał, polityka prorodzinna, którą ceni i popiera, a która jest w Polsce realizowana, nie może być ograniczania jedynie do wsparcia finansowego. – Rodzina potrzebuje nade wszystko obecności ojca i matki; potrzebuje czasu dla siebie; czasu na wychowanie przez świętowanie i wspólne spotkania z kulturą i naturą – powiedział duchowny.

- Apelujemy i prosimy, aby nie demolować życia społecznego, rodzinnego, przymusowym "zaciągiem" tysięcy obywateli, zwłaszcza kobiet do niedzielnej, niekoniecznej pracy. Nie wolno zysków ekonomicznych stawiać przed prawem człowieka do odpoczynku i życia rodzinnego. Mówimy – razem z przewodniczącym KEP – "non possumus". Nie możemy się godzić na takie rozwiązanie tym bardziej, że wolna niedziela to także zabezpieczenie naszego kulturowego bezpieczeństwa! "Polską racją stanu jest również niedziela wolna od niekoniecznej pracy! Dzień Boga i człowieka" – podkreślił abp Wiktor Skworc.



Arcybiskup zwrócił także uwagę na rolę mężczyzny w rodzinie. – Niech wasze ojcowskie serca będą mężne wiarą, wierne miłości, niezłomne nadzieją – stwierdził kapłan. - Wierność małżeńska i rodzinna; otwartość na życie; wolność od zniewoleń; dążenie do prawdy; szacunek dla kobiet – powiedział abp Skworc.

Hierarcha podziękował także tym wszystkim, którzy byli zaangażowani w walkę z pandemią Covid-19.

- Nie możemy też nie dziękować rządzącym, którzy niosą ciężar odpowiedzialności i są zmuszeni podejmować niepopularne, choć ostatecznie służące zdrowiu, decyzje. Jako wspólnota Kościoła – a mówię to w obecności Przewodniczącego naszej Konferencji Biskupów – podejmowaliśmy równolegle właściwe decyzje, aby zadbać o dobro wspólne, ochraniać zdrowie i ratować życie – powiedział abp Skworc.



mp/pap/tysol.pl/dorzeczy.pl/yt/radio maryja