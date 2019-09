Abp Marek Jędraszewski: Znowu nam trzeba bronić Polski i Europy

Daniel K 17.9.19 15:33

O Europę bym się nie bał, oni z tą mafią już sobie poradzili.

Natomiast z Polską jest ciężka sprawa, to fakt- państwo watykańskie poprzez tzw.

Polski Kościół Katolicki doi naszą Ojczyznę na skalę nie do wyobrażenia dla zwykłego Polaka.

Od wieków wyłudza nasz narodowy majątek, w ostatnich latach to były tysiące hektarów, do tego działki i budynki w najlepszych lokalizacjach naszego kraju.Nie wspominając o wyłudzaniu kasy z naszego budżetu- kolejne miliardy.



Żeby to ukryć pierze mózgi Polakom bajkami o wrogach, których de facto po prostu nie ma.

I, niestety duża część moich rodaków wierzy w te brednie, jeszcze wspomaga tę przestępczą organizacje dając swoje ciężko zarobione pieniądze na tacę.



Ludzie otwórzcie oczy, kościół nas okrada!!



Pozdrawiam.