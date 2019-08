Abp Marek Jędraszewski o tragedii w Tatrach

- Pragniemy modlić się za tych, którzy stracili swoje życie, zwłaszcza za dzieci. Pragniemy modlić się za osoby zaginione, ciągle jeszcze poszukiwane, za osoby znajdujące się w szpitalach, które naszego wsparcia bardzo potrzebują, by mogły wrócić do pełni zdrowia i do swoich najbliższych. – powiedział abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski po czwartkowej tragedii w Tatrach. Według najnowszych danych, w wyniku gwałtownej burzy od uderzeń piorunów po polskiej i słowackiej stronie Tatr zginęło 5 osób, w tym dwoje dzieci, a ponad 150 osób jest poszkodowanych. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii polskich gór. Akcja poszukiwawcza zaginionych osób ciągle trwa. W tym samym czasie ratownicy TOPR prowadzą poszukiwania drugiego z grotołazów w Jaskini Śnieżnej.