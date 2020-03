Abp Gądecki: Dziś wieczorem modlimy się za Włochów

W tej trudnej godzinie chciałbym zapewnić wiernych i pasterzy Kościoła we Włoszech o duchowej bliskości, solidarności i modlitwie Kościoła, który jest w Polsce – podkreślił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do Włochów. Poprosił jednocześnie, by dziś wieczorem włączyć się w modlitwę w intencji ustania epidemii koronawirusa w tym najbardziej nią dotkniętym kraju.



Przewodniczący Episkopatu wezwał wszystkich Polaków, aby dziś o godz. 20:30 modlitwą różańcową objąć wszystkich Włochów. Wcześniej, o godz. 20, zostanie odprawiona Msza Święta przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w intencji wszystkich Włochów dotkniętych epidemią.



„Z ufnością wzywajmy wstawiennictwa świętych biskupów Rzymu Jana XXIII, św. Pawła VI, i św. Jana Pawła II” – napisał abp Gądecki w liście do wiernych i pasterzy we Włoszech. Odwołał się do inicjatywy Episkopatu Włoch „Modlitwa za Włochy dotknięte epidemią”. Biskupi wezwali wiernych do modlitwy różańcowej w Uroczystość Świętego Józefa poprzez bicie dzwonów w kościołach, wystawienie w oknie świecy i odmówienie tajemnic światła różańca o godz. 21.