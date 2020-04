Żona Borysa Budki miała pobrać z ZUS ponad 13 tys. nienależnych świadczeń

O sprawie informuje na swoim portalu internetowym „Super Express”. Podaje, że Katarzyna Kuczyńska-Budka od kwietnia do czerwca ub. roku pobierała świadczenia z ZUS, ponieważ przechodziła w tym czasie rehabilitację i zajmowała się babcią, przez co była niezdolna do pracy. Z danych ZUS wynika jednak, że w czasie swojej rzekomej niezdolności do pracy brała udział w koncertach, uroczystościach a nawet meczu siatkówki: