Znów wizja Tuska na białym koniu? Siemoniak: Tusk nie potrzebuje wyborów, żeby udowodnić swój mandat!

Jak wróci, to po prostu wróci do krajowej polityki. Uważam, że powinien. Brakuje go. Choć znając go, doskonale wiem, że nie lubi, jak ktoś inny pisze mu scenariusze - stwierdził Tomasz Siemoniak na temat powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki.

Wczoraj portal wpolityce poinformował, że działacze PO rozważają realny powrót Tuska do polityki. Miałby on wystartować w wyborach uzupełniających do Senatu, a następnie ewentualnie zastąpić Tomasza Grodzkiego na stanowisku marszałka.

Siemoniak poinformował, że słyszał o takim scenariuszu od ludzi, którzy "Tuskowi bardzo dobrze życzą". - Nie jest to wyssane z palca - dodał.

Zdaniem Siemoniaka natomiast nie wyobraża sobie, żeby powrót Tuska do krajowej polityki odbył się w taki sposób.

- On tego nie potrzebuje. Nie musi udowadniać w jakichś uzupełniających wyborach do Senatu, że ma mandat do prowadzenia krajowej polityki - stwierdził.

- To śmieszne, jeśli ktoś myśli, że można mu powiedzieć: słuchaj, zastanów się do końca czerwca - odpowiedział Siemoniak na pytanie o doniesienia, że Tuskowi dano termin do końca czerwca na namysł.

Ponadto zdaniem Siemoniaka Platformie i opozycji szkodzą