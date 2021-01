Znamy nazwisko nowego trenera polskiej kadry piłki nożnej

Prezes PZPN Zbigniew Boniek podał nazwisko nowego selekcjonera polskiej reprezentacji piłki nożnej, który na tym miejscu zastąpi odwołanego ostatnio Jerzego Brzęczka.

- To była dla mnie smutna decyzja. Nie lubię zwalniać ludzi, ale oczekiwałem, że ta reprezentacja zacznie wreszcie lepiej grać. Mecze, które nas czekają – zarówno w eliminacjach mistrzostw świata, jak i w mistrzostwach Europy - powodują, że ta kadra musi pójść do przodu. Z całym szacunkiem dla trenera Brzęczka, moje przekonanie – i najbliższych ludzi, z którymi się konsultowałem było takie, że trudno, żebyśmy poszli do przodu. W takiej konfiguracji nic byśmy nie osiągnęli. Doszedłem do wniosku, że musimy się rozstać. Spotkałem się z trenerem w poniedziałek i przekazałem mu, że to koniec. Atmosfera rozmowy była miła, rozstaliśmy się w zgodzie –powiedział Zbigniew Boniek.

Nowym trenerem Polaków zostanie Portugalczyk Paulo Sousa, który pracę w roli selekcjonera rozpocznie od marcowego zgrupowania naszej reprezentacji, a pierwszym rywalem polskiego zespołu pod wodzą Paulo Sousy będą Węgry (25.03, mecz na wyjaździe).

🆕🔴 Paulo Sousa nowym selekcjonerem reprezentacji Polski!

