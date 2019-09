'Zmora neoliberałów'. Premier Morawiecki Człowiekiem Roku forum w Krynicy

Dziękuję za docenienie polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców, polskich pracowników"-mówił Morawiecki. Zygmunt Berdychowski, organizator krynickiego forum, w laudacji nazwał premiera "zmorą neoliberałów", podkreślając takie cechy polityka, jak sprawność i umiejętność zarządzania. Berdychowski podkreślił również, że to dzięki polityce Morawieckiego udało się uzyskać rekordowo niskie bezrobocie. Nagrodę wręczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

"Dziękuję serdecznie za tę laudację. Słuchając jej, zastanawiałem się czy rzeczywiście to wszystko udało się zrobić w tym krótkim okresie. To wszystko brzmiało jakby miało nam zabrać ze 14 lat a nie 4. Jestem zresztą 14 raz na tym Forum. Patrzę na jego ewolucję, na ewolucję polskiej gospodarki, polskiego systemu gospodarczego i myślę, że możemy mieć nadzieję, że za te kolejne 14 lat będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej na takim poziomie rozwoju jak państwa zachodniej Europy – Hiszpania czy Francja. Przy dobrych wiatrach jesteśmy w stanie to osiągnąć. Tego życzę gospodarce polskiej"-powiedział szef rządu, odbierając nagrodę.