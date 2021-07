Zmarł Donald Rumsfeld - b. sekretarz obrony USA, odpowiedzialny m. in. za inwazję na Irak

W wieku 88 lat zmarł dwukrotny sekratarz obrony USA Donald Rumsfeld, odpowiedzialny m. in. za kształt wojny w Afganistanie i amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 roku.

Rumsfeld zmarł w swoim domu w mieście Taos w stanie Nowy Meksyk. Przyczyną śmierci był szpiczak mnogi.

"Historia zapamięta go z powodu jego niezwykłych osiągnięć w ciągu sześciu dekad służby publicznej. Ale dla tych, którzy znali go najlepiej i których życie zmieniło się na zawsze, będziemy pamiętać jego niezachwianą miłość do żony Joyce, jego rodziny i przyjaciół oraz uczciwość, jaką wniósł do życia poświęconego ojczyźnie" - napisała w oświadczeniu rodzina Rumsfelda.

George Bush określił Rumsfelda jako "człowieka inteligencji, uczciwości i prawie niewyczerpanej energii" oraz "wzorowego urzędnika państwowego". Podkreślił, że Rumsfeld "nigdy nie cofał się przed odpowiedzialnością".

"Sekretarz Rumsfeld był napędzany swoją nieograniczoną energią i nieustannym zaangażowaniem w służbę swojemu krajowi" - napisał z kolei sekretarz obrony USA LLoyd Austin.

Rumsfeld urodził się w Chicago w 1932 roku. W 1975 roku stał się najmłodszym w historii sekretarzem obrony USA, zaś za drugiej kadencji Busha został najstarszą osobą na tym stanowisku.

Nie brak również krytyki jego działań. To w wyniku amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 roku nastąpiła trwała destabilizacja Bliskiego Wschodu, której skutki są bardzo widoczne do dziś.

