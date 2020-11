Ziemkiewicz: TVP promuje niepotrzebnie ,,barbarię'' atakującą Kościół

„Rewolucyjnym bohaterom dnia wczorajszego stał się aktor Antoni Pawlicki, znany z produkcji TVP” – mówi w swoim najnowszym vlogu publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Jak stwierdza autor, Pawlicki „[…] rzucił się własnym ciałem, co więcej! Własnym samochodem na furgonetkę fundacji <<Pro-Prawo do Życia>> i śladami znanego Margot, blokował ją, nagrywając to jednocześnie na smartfona i puszczał w świat z komentarzami, jak to walczy z szatańską sektą Ordo Iuris, sponsorowaną przez Putina”.

Ziemkiewicz dodaje, że jego zdaniem Pawlicki chciał tym samym zapewnić sobie kolejne role w TVP. Stwierdził, że ostatnimi czasy sposobem na zdobycie kontraktu w „mediach reżimowych” jest zapisanie się do Strajku Kobiet czy epatowanie nienawiścią wobec PiS

„To jest spokojny sposób, aby dostawać od mediów państwowych pieniądze, albo od Ministerstwa Kultury, że przypomnę sławną listę dopieszczonych przez Ministerstwo Kultury, gdzie na czele znalazła się p. Krystyna Janda i inne tego rodzaju osoby, słynące z nienawistnych wobec władzy wypowiedzi”.

Cały videofelieton do obejrzenia poniżej:

dam/Youtube,dorzeczy.pl