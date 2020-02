Zbiorowy gwałt na 17-latce, wyrok: skandaliczny

Wiesław Kaloryfer 5.2.20 14:29

"Skazani odwołali się i prawdopodobnie zaskarżą wyrok."



Rotfl, kto to pisał?

Po pierwsze określenie "odwołać się" od jakiegoś rozstrzygnięcia jest właśnie jego zaskarżeniem. Więc odwołali się, czy nie? Bo z pierwszej części tego zdania wynika, ze tak, a z drugiej, że nie, ale pewnie tak będzie. Ale tak się nie da. Albo się odwołujesz albo nie. Tudzież nie zrobiłeś tego, ale masz jeszcze na to czas.

Po drugie z tekstu wynika, że sprawa zaliczyła już dwie instancję. A to oznacza, że została już zakończona. Można jeszcze co najwyżej zaskarżyć wyrok kasacją do Sądu Najwyższego. Ale to jest nadzwyczajny środek zaskarżenia. Oznacza to tyle, że wyrok sądu apelacyjnego (kary od 2 do 5 lat na czysto) jest prawomocny i podlega wykonaniu. Sprawcy skarżąc wyrok ten kasacja mogą co najwyżej wnosić o wstrzymanie jego wykonania. Ale sąd nie jest zobligowany by ten wniosek uwzględnić. Ba, bardzo rzadko uwzględnia się tego typu wnioski.