Zbigniew Ziobro ws. Brejzy: PO przyzwyczaiła nas do hipokryzji i zakłamania

– Jeśli to prawda, to jest to w najwyższym stopniu etycznie naganne, a być może też i prawnie. Przyjmuję to ze smutkiem, ale się nie dziwię. PO przyzwyczaiła nas do podwójnych standardów, do hipokryzji, do zakłamania – powiedział na antenie TVP Info minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W ten sposób minister odniósł się do ustaleń portalu tvp.info, dotyczących „wydziału nienawiści” Krzysztofa Brejzy w inowrocławskim ratuszu.