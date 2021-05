Zbigniew Ziobro: My nie tylko mówimy, ale podejmujemy konkretne zmiany

Lider Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości podkreślił na dzisiejszej konwencji, że konsekwencja Zjednoczonej Prawicy w walce o bezpieczną Polskę przynosi efekty. Polacy czują się bezpieczniejsi niż w czasie poprzednich rządów. Minister zaprezentował pakiet „Bezpieczeństwo Plus”, dzięki któremu to poczucie bezpieczeństwa będzie jeszcze wyższe.

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na dzisiejszej konwencji programowej założenia Polskiego Ładu. W programie znalazło się m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiej stawki podatkowej, zniesienie umów śmieciowych, emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku, ogromny program mieszkaniowy czy 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaprezentował pakiet ustaw nazwany pakietem „Bezpieczeństwo Plus”, który ma zwiększyć bezpieczeństwo Polaków.

- „Bo zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych oczekiwań, jakie Polacy wyrażają wobec rządzących. Jako minister podchodzę bardzo poważnie do realizacji tych zobowiązań, do poprawy bezpieczeństwa Polaków”

- podkreślił lider Solidarnej Polski.

Polityk zwrócił uwagę, że działania Zjednoczonej Prawicy w tym zakresie przynoszą spodziewane efekty.

- „Polacy zauważają różnicę między Zjednoczoną Prawicą, a rządami poprzedników”

- podkreślił.

- „My mówimy, ale i podejmujemy konkretne zmiany”.

- dodał.

