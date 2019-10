Zbigniew Kuźmiuk: W tym roku aż 50 mld zł wpływów z CIT!

Urszula 25.10.19 8:31

Kłamiesz pan. Jeśli będą aż takie wpływy to czemu rząd PiS wycofuje się z obietnic przedwyborczych. Chciał kupić głosy i kupił? A to co innego.



"Przed wyborami PiS obiecał hojniejszy system waloryzacji emerytur. Okazuje się, że to już... nieaktualne, bo rządowi sypie się budżet. W kampanii wyborczej PiS obiecał, że każdy emeryt otrzyma minimum 70 zł podwyżki brutto. Teraz okazuje się, że to zbyt kosztowne dla budżetu."



Czekamy na kolejne sygnały o wycofywaniu się PiS z obietnic przedwyborczych. Już wiadomo, że zrównoważonego budżetu nie będzie. Wiadomo też, że nie ma w budżecie pieniędzy na obiecane 13-tki dla emerytów. Zabrali "najbogatszym".