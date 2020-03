Zbigniew Kuźmiuk: Tarcza antykryzysowa to wsparcie dla ponad 4 mln. osób

Realista 26.3.20 8:49

Prezes nie życzy sobie złych wiadomości i system próbuje to życzenie spełnić.



Zwolnienie położnej było tego najlepszym przykładem. Jak daleko się w tym posuną, trudno powiedzieć. My przez całą epokę Gierka byliśmy karmieni informacjami o naszych sukcesach gospodarczych tak skutecznie, aż w sklepach był już tylko ocet.



Tego, co naprawdę dzieje się w gospodarce, na razie nie wiemy, ale epidemia minie, a propaganda sukcesu nie koniecznie.