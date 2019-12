Zbigniew Kuźmiuk: Rosjanie już wiedzą, że szybko nie będzie Nord Stream2. Podpisali umowę na tranzyt gazu z Ukrainą

Wprawdzie Rosjanie natychmiast po upublicznieniu komunikatu Allseas oświadczyli, że są w stanie dokończyć budowę gazociągu sami ale jak twierdzą eksperci to dokończenie może potrwać nawet do 5 lat.

Miały na to wpływ także zaległości Gazpromu w płatnościach na rzecz Naftogazu, które w procedurze międzynarodowego arbitrażu zostały ustalone na blisko 3 mld USD (2,5 mld USD zaległości plus około 0,5 mld USD odsetki).

Zawarte porozumienie rozwiązuje ten problem, Rosjanie zdecydowali się uregulować te zaległości, nie jest jednak do końca jasne czy będą je płacić gotówką, czy też spłacać gazem, choć przynajmniej na razie w kontrakcie jest mowa o tranzycie gazu przez terytorium Ukrainy, a nie o dostawach tego surowca do tego kraju.

4. Przypomnijmy, że po oddaniu do użytku dwóch pierwszych nitek Nord Stream, wykorzystanie przepustowości gazociągów przebiegających przez terytorium Ukrainy w 2014 roku gwałtownie spadło z 58% do 28%, podczas gdy wykorzystanie dwóch pierwszych nitek Nord Stream2 wzrosło z 36 do 60%, co oznacza, że głównym celem tego gazociągu jest zwiększenie rosyjskich mocy przesyłowych.