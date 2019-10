Zbigniew Kuźmiuk: Przekop Mierzei. Tak się realizuje polskie interesy

Przetarg i wybór firm realizujących tę inwestycję odbył się już w lipcu tego roku, konsorcjum zostało wybrane spośród 6 innych firm, kolejne miesiące były potrzebne do rozpatrzenia odwołań i protestów.

Wybrane konsorcjum obok korzystnej oferty cenowej ( 922 mln zł, najdroższa oferta opiewała na 1,4 mld zł), zaproponowała także 8 miesięczne skrócenie czasu realizacji inwestycji ( inwestor przewidywał 40 miesięczny okres realizacji inwestycji) co oznacza ,ze już w 2022 przekopanym kanałem przepłyną pierwsze statki.

Kanał żeglugowy, który powstanie w wyniku realizacji tej inwestycji, będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości, co umożliwi pływanie jednostek morskich o zanurzeniu 4 m, długości do 100m i szerokości do 20 m.