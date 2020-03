Zbigniew Kuźmiuk: Poważne problemy z wiarygodnością Kidawy-Błońskiej i Kosiniaka-Kamysza

Elektor 2.3.20 8:29

Przecież to są ludzie z jednej sitwy! Ich kumpel Duda tam samo! To są ludzie którzy żerują na nas od 30 lat! Zmieniają się co kilka lat gawiedź się żre którzy lepsi a każda taka zmiana to większy ucisk Polaków! PO-PSL tak nam wyśrubowali podatki że ledwo zipiemy i przyszedł PiS i niewyobrażalne ale jeszcze więcej podatków na nas nakłada! Trzech głównych kandydatów wszyscy paradoksalnie podwójnych nazwisk to jedna banda! Kidawa-Błońska, Kosiniak-Kamysz, Duda-Kaczyński. To dramat Polski. Bandy stojące za nimi okradają nas na potęgę. Duda łoi nas podatkami z uśmiechem na twarzy i gada że to w trosce o nasz dobrobyt. No ciekawe bardzo! To jak bandyta zaczepiający nas pod sklepem - dawaj kasę! Ja ci za nią kupię co potrzebujesz bo sam nie wiesz co z nią zrobić. Żałosne.W maju Duda won!