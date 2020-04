Zbigniew Kuźmiuk: KE przyjęła polski program aż na 22 mld euro jako jeden z pierwszych

PancerCrystal 5.4.20 8:41

Kochani Katolicy!

Czy uważacie za sprawiedliwe że Wy, Katolicy możecie się w Wielkanoc spotkać w 50 osób w kościele, podczas gdy zwykły Polak ma zakaz wstępu do parku, z dzieckiem na plac zabaw czy też samotnie do lasu?



Czy to jest sprawiedliwe że Katolików nie dotyczą te same zakazy co zwykłych Polaków?

Proszę was odpowiedzcie, jest to sprawiedliwe czy nie?!