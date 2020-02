Zatrzymaj ,,tęczowe'' parady! Inicjatywa ws. zakazu - POPRZYJ

Rusza obywatelska inicjatywa ustawodawcza #StopLGBT, która ma doprowadzić do ustawowego zakazu tzw. parad równości. Będzie to niezwykle ważny etap walki przeciw wpływom homolobby. Przytaczamy szereg argumentów, które potwierdzają, że taka ustawa jest w Polsce potrzebna.

Projekty wysuwane przez organizacje LGBT są sprzeczne m.in. z polską Konstytucją i prawem rodzinnym. Strategia wprowadzenia tzw. „równości małżeńskiej” w Polsce zaplanowana i rozłożona w czasie do 2025 r. zakłada jeden główny cel: umożliwienie zawierania ślubów jednopłciowych oraz przyznanie parom homoseksualnym prawa do adopcji dzieci. Okazją do promocji dewiacji i planowanych zmian społeczno-kulturowych są szczególnie tzw. parady równości.