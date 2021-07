Z Pelplina do Rzymu. 2300 km w intencji powołanych

Czterej Pielgrzymi, którzy 28 czerwca wyruszyli ze stolicy diecezji pelplińskiej do Rzymu, wczoraj dotarli do celu. Trzech księży i jedna osoba świecka pielgrzymowali na rowerach w intencji powołanych i o powołania. Podjęte przez nich wyzwanie było też formą wsparcia dla hospicjum w Kartuzach.

Na rowerach z Pelplina do Rzymu pielgrzymowali: Ks. Tomasz Huzarek, rektor seminarium w Pelplinie, ks. Arkadiusz Drzycimski, prefekt studiów, ks. Janusz Chyła, wykładowca i proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach i pan Mariusz.

Przez siedemnaście dni pielgrzymki pątnicy dzielili się relacjami w mediach społecznościowych.

Pielgrzymując modlili się za powołanych do szczególnej służby Bogu, o nowe, święte powołania oraz w intencjach ofiarodawców hospicjum w Kartuzach.

Była to już ich druga pielgrzymka. Dwa lata temu pielgrzymowali w tych samych intencjach do Santiago de Compostella. Teraz planują udać się do Jerozolimy.

kak/Stacja7, Facebook