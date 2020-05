Wybory prezydenckie i parlamentarne jednocześnie? Stan klęski żywiołowej może być dla opozycji klęską podwójną

Realista 5.5.20 11:31

Zbaczymy czy Kaczyński się odważy na podwójne wybory. Długofalowo oddanie teraz władzy opozycji z perspektywy Pis ma sens, przed nami długie miesiące a może lata kryzysu. Wkurzony elektorat, który póżniej można wykorzystać. To przecież elektorat Pisu najbardziej dostanie po tyłku w trakcie kryzysu.



Z drugiej strony oddanie teraz władzy to utrata tysięcy stanowisk w administracji i spółkach. Pis nie odejdzie sam od koryta. Te miernoty na wolnym rynku by sobie nie poradziły, muszą żerować na państwie. Morawiecki jest już zabezpieczony materialnie, ale on będzie miał innego typu problemy po utracie władzy i pieniądze nie pomogą.



No właśnie i ryzyko tego, że opozycja tym razem nie będzie miała litości i będzie trybunał stanu i postępowania karne dla przedstawicieli Pis za naruszenia prawa.



Moim zdaniem Kaczyński się na to nie odważy, za duże ryzyko związane z utratą koryta i odpowiedzialnością karną.