,,Wyborcza'' stanęła po stronie ,,damskiego boksera''

"Gazeta Wyborcza" - który to już raz? - sięgnęła bruku. Dziennik Adama Michnika skrytykował szefową sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, Jolantę Turczynowicz-Kieryłło - za to, że broniła się przed napaścią mężczyzny.

Idzie o wydarzenia z 3 listopada 2018 roku. Wówczas w nocy Jolanta Turczynowicz-Kieryłło rozwieszała plakaty wyborcze i została napadnięta przez mężczyznę, który usiłował jej to uniemożliwić. Według zeznań samej Turczynowicz-Kieryłło, sprawca napaści zaczął ją dusić, miał szarpać też jej syna. Wyborcza opisała jednak sytuację następująco: "Mieszkaniec Milanówka twierdzi, że podczas ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych w 2018 r., Jolanta Turczynowicz-Kieryłło roznosiła plakaty ośmieszające jednego z kandydatów. Kiedy próbował ją zatrzymać, ugryzła go w rękę".

Z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała: "Prezydent Duda nie ma szczęścia do współpracowników w sztabie. Najpierw pani (Joanna) Lichocka miała być rzecznikiem, potem w jego otoczeniu (pojawił się - PAP) pan, który palił kukłę naszego kolegi posła. Teraz kolejna rzecz. No nie ma szczęścia do ludzi, tak jak nie miał szczęścia do (Mariana) Banasia. Muszą sprawdzać z kim pracują, z jakimi ludźmi, bo nasi współpracownicy świadczą o nas".