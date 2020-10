Wszystkich Świętych. Czy cmentarze będą zamknięte z powodu koronawirusa?

- Jeżeli będzie napór na szpital wzrastał i duża liczba chorych wymagających intensywnej terapii, to wtedy apelowałbym o to, żeby te osoby, które mogą, powstrzymały się od spotkania z ludźmi i wyjazdu bądź wyjścia na cmentarz – powiedział na antenie RMF FM Marek Posobkiewicz, lekarz i były Główny Inspektor Sanitarny.

Jak dodał, zachowanie odpowiedniego bezpiecznego dystansu na cmentarzach nie będzie możliwe, ale pojawią się też inne problemy i zagrożenia. Posobkiewicz stwierdził też, że z ostateczną decyzją, co do zamknięcia cmentarzy trzeba będzie poczekać do końca października i wtedy ocenić sytuację oraz stan zagrożenia.

Posobkiewicz porównał noszenie maseczek do zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Ocenił też, że w Polsce obecnie może być 2-3 mln osób, które miały kontakt z koronawirusem.





