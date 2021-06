Wstrzymanie tłoczenia ropy przez Białoruś do Polski i Niemiec zgodne z harmonogramem – informuje PERN

Jak poinformowała w środę PAP rzeczniczka PERN Katarzyna Krasińska, „wstrzymanie tłoczeń ropy z Białorusi jest zgodne z przekazanym przez Transnieft miesięcznym harmonogramem do PERN i do klientów w Polsce i Niemczech”.

Transnieft przekazał w środę, że białoruski operator rurociągu Przyjaźń, firma Homeltransnafta Przyjaźń, wstrzymuje od południa 9 czerwca tłoczenie ropy w kierunku Polski, czego powodem są prace na odcinku białoruskim rurociągu. Prace mają potrwać cztery doby.



- "Operacje w systemie PERN są realizowane na bieżąco z zapasów handlowych zgromadzonych przez klientów oraz dostaw morskich" - informuje operator.

Przerwy w dostawach - trwające 1-3 dni - są "rutynowe i występują praktycznie w każdym miesiącu, o czym PERN jest informowany w ramach miesięcznych planów dostaw" – czytamy.

- PERN to spółka zajmująca się logistyką surowcowo - paliwową, to jednocześnie zarządca polskiego odcinka rurociągu "Przyjaźń". System rurociągów „Przyjaźń” działa od 1964 r., łączy Syberię z Europą Środkową. W Mozyrzu na Białorusi rozdziela się na nitkę północną, prowadzącą przez Białoruś i Polskę do Niemiec, oraz południową, której trasa prowadzi przez Ukrainę i Słowację do Czech oraz Węgier – podaje PAP.

mp/pap